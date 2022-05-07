Об этом 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Он также добавил, что "победный" парад Путина будет выглядеть несколько плачевно, ведь это будет парад одиночества.

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"Еще стоит добавить, что лишь несколько стран все же будут проводить торжества до дня победы: Россия, Беларусь, Северная Осетия и Абхазия. Чтобы скрыть свое одиночество, Путин заявил, что он никого не приглашает", - убежден российский журналист.

Самолет "судного дня" – зачем он на параде

Яковенко отмечает, что то количество глупостей, которое уже чинят российские власти, их можно перечислять чуть ли не непрерывно. В этот список входят: скандальные заявления Лаврова, война в Украине. По мнению журналиста, сейчас просто добавилась еще одна – использование на параде борта "судного дня".

Если россияне все же отважятся показать его на параде, то это будет выглядеть очень странно. Ведь это демонстрация безопасности властной верхушки, а простые россияне – вы умрете , утверждает Игорь Яковенко.

Также непонятно, а куда же улетит этот самолет и какая у него конечная точка. Интересно, найдут ли они хотя бы одну страну, которая согласится их приютить, надеются ли они спастись где-нибудь в России? Все это очень большой вопрос,

– отмечает журналист.

Что такое борт "судного дня" в России

Это военный самолет Ил-80, основная задача которого - создание командного пункта для управления вооруженными силами России в случае ядерной войны. Спецборт Ил-80 был разработан в конце 1980-х годов еще в Советском союзе на базе пассажирского самолета Ил-86 .



Самолет Ил-80 и сопровождающие истребители на параде 2010 года / Фото Chas.news

Внешне от своего прототипа его отличает:

отсутствие иллюминаторов;

усиленная конструкция крыльев и корпуса.

При этом на самолете полностью отсутствует вооружение. Его защиту должны обеспечивать истребители. Стоит добавить, что самолет судного дня уже участвовал в параде – в последний раз это было в 2010 году. В этом году, вероятнее всего, Путин захочет показать западным странам "полную боеготовность сил РФ".

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