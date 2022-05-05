В то время как российские СМИ рассказывают, какой это не имеющий аналогов в мире самолет, наши, украинские, гадают, чтобы это значило – намек на ядерный удар?

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Интересные нюансы

Между тем, я бы хотел напомнить несколько интересных деталей из истории Ил-80. Причем деталей в прямом и переносном смысле.

Ил-80 проходил модернизацию в 2015 году, в рамках которой было установлено новое электронное оборудование, в элементарной базе которого много западных деталей. Но это мелочь. Что тут такого, что не имеющий аналогов в мире Ил-80 напичкан электронной элементарной базой производства стран НАТО.

Куда интереснее то, что в декабре 2020 года разразился скандал относительно того, что с одного из Ил-80 было похищено оборудование – 39 электронных блоков связного оборудования!

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Вопросы по Ил-80

В этой связи возникло много вопросов о судьбе всего немногочисленного парка Ил-80, ответы, на которые, разумеется, даны так и не были.

Тем не менее актуальным становится другой вопрос, а именно: на каком самолете "судного дня" Путин будет принимать решения о ядерном ударе по Вашингтону, на том, на котором 80% электронного оборудования – западного производства, или на том, на котором это самое электронное оборудование разворовали?

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