У той час як російські ЗМІ розповідають, який це літак, що не має аналогів у світі, наші, українські, гадають, щоб це означало – натяк на ядерний удар?

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Цікаві нюанси

Тим часом я хотів би нагадати кілька цікавих деталей з історії Іл-80. Причому деталей у прямому та переносному сенсі.

Іл-80 проходив модернізацію у 2015 році, в рамках якої було встановлено нове електронне обладнання, в елементарній базі якого є багато західних деталей. Але це дрібниця. Що тут такого, що Іл-80, що не має аналогів у світі, напханий електронною елементарною базою виробництва країн НАТО.

Набагато цікавіше те, що у грудні 2020 року вибухнув скандал щодо того, що з одного з Іл-80 було викрадено обладнання – 39 електронних блоків зв'язкового обладнання!

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Питання щодо Іл-80

У зв'язку з цим виникло багато питань про долю всього нечисленного парку Іл-80, відповіді, на які, зрозуміло, дані так і не були.

Проте актуальним стає інше питання, а саме: на якому літаку "судного дня" Путін прийматиме рішення про ядерний удар по Вашингтону, на тому, на якому 80% електронного обладнання – західного виробництва, чи на якому це саме електронне обладнання розікрали?

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