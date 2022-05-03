Спочатку техніку, включаючи системи ППО, потім два катери проекту 03160 "Раптор". Це маленькі, але надзвичайно юркі (за спокійною водою швидкість до 48 вузлів) патрульні катери, які можуть перевозити до 20 осіб "пасажирів".

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Цікаві висновки

Послідовність операцій та те, які цілі вражені, наштовхує на цікаві висновки. Тут відразу давайте домовимося забути про те, що зараз всі довкола – "військові експерти" і спробуємо просто розмірковувати з погляду логіки. Про спробу розгойдати ситуацію в Придністров'ї, гадаю, чули. І, можливо, навіть бачили "мапи ударів з ПМР" чи то на Одесу, чи на північ, у напрямку Миколаєва.

Та от біда, особового складу та техніки в Придністров'ї (говорю сумарно, з контингентом ЗС РФ) не вистачить ні для одного, ні для другого. Натомість проблеми у Придністров'ї помножені на протиріччя Гагаузької автономії та Кишинева, на суттєві проросійські настрої на півночі (крім Гагаузії) країни можуть створити нову точку напруженості. Але це не така велика проблема для України, а скоріше фон.

Щоб зрозуміти, що може бути проблемою, гляньте на карту півдня Одеської області. На Дунаї – як мінімум 4 порти, здатні приймати кораблі класу річка-море (а один – і морські судна). Вгору річкою (річковим транспортом) маршрути торгівлі з країнами ЄС. Вниз за течією – Чорне море. І заблокувати вихід з гирла у РФ не виходить, оскільки річкою проходить кордон України та Румунії.

Тобто для нас це потенційні маршрути експорту (який поки що практично стоїть). А затяжна війна вимагає працюючої економіки (гроші потрібні). Через цей же регіон йде більш ніж половина постачання з Румунії. А це й паливо та боєприпаси та часом навіть техніка, якщо що. У нас війна – все це потрібне.

Мапа з фейсбука Ігоря Тишкевича

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До чого тут мапа?

Дивіться на дороги. У регіон веде або дорога через формально молдавську територію (через Паланку) і мостом через Дністровський лиман. ЗД – тільки через лиман. На міст уже тричі за минулий тиждень прилітали від росіян. А тепер уявіть собі, що на території регіону діють кілька ДРГ супротивника, які кошмарять автодорогу Одеса – Рені.

Теоретично з ними можна розібратися, перекинувши частину військ від Одеси. Але якщо є дороги. А якщо міст у Затоці знову пошкоджений, а в Молдові – заворушення (пам'ятаємо, що друга дорога через Молдову і для перекидання силовиків треба як мінімум повідомляти владу цієї країни). Поліцію, війська, природно, перекинеш у будь-якому разі – питання у швидкості.

Мапа з фейсбука Ігоря Тишкевича

Таким чином, ДРГ невеликі десанти небезпечні. Тепер із погляду росіян. Що необхідно для ефективного закидання та роботи ДРГ? Прихованість підготовки (щоб супротивник не дізнався про твої плани)? Можливість потай закинути і якщо що, надати підтримку (тобто наявність якоїсь бази в межах досяжності). Тепер дивимося на острів Зміїний. Менш як 40 кілометрів до берега, причому до дельти Дунаю (де непомітно підійти дуже навіть можна). Логічний вибір місця для бази та точки координації роботи груп. А щоб українська сторона не відстежувала, на острів затягнули системи ППО (працювати проти БПЛА) та засоби зв'язку.

Довелося, адже раніше ця функція покладалася на крейсер "Москва", і той потонув. Після чого підтягнули до острівця катери типу "Раптор", які конструктивно призначені для висадки десанту (до 20 осіб) на морське узбережжя та у гирла річок. А за рахунок свого розміру та швидкості це не мета для ракет типу "Нептун": складно та неефективно. Відповідь України була простою. Спочатку гримнули ППО на острові. Небо "відкрилося". А за добу "Байрактарами" накрили і катери (які виконували човникові рейси, вивозячи трупи одних та завозячи нових).

Таким чином, у теорії робоча ідея окупантів щодо створення проблем на півдні Одещини почала пробуксовувати. На жаль, але сама витівка розхитати регіон у Москві не скасована. І Зміїний – зручна локація у такій роботі. Тому те, що сталося біля його берегів, є щось більше, ніж просто пару підірваних катерів. Але, з іншого боку, це є привід уважно стежити за новинами з регіону.

Але є ще одна гарна новина. ЗМІ повідомляють, що американські РСЗВ M142 HIMARS вже "зовсім на підході". Дальність системи (що поставляється до третіх країн) – природно, не 500 кілометрів, як радісно заявили кілька журналістів. "Лише" 300. Але на другому знімку відстані від Одеси до рейду Севастополя, від ГуляйПоля до Кримського мосту ну і від Харкова... Там вибір цілей взагалі колосальний.

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