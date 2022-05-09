Про це радник голови Офісу президента заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. Він закликав українців не вірити чуткам.

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Арестович запевнив, що ядерного удару по Києву не буде

Радник голови ОП зауважив, що 8 травня Квін разом із дипломатами повернулася у посольство Сполучених Штатів у Києві. Цим вона раз і назавжди закрила питання панічних пліток щодо ймовірного ядерного удару по столиці.

Я вже втомився відповідати на це питання. Не буде ядерного удару по Києву. Дякуємо Крістіні Квін за працівників американського посольства,

– додав Арестович.

Він наголосив, що вже втомився пояснювати, чому цього не станеться.

"Треба знову записувати відео про нову психологічну фазу і про те, що не треба вестися на ці страшні жахалки. При чому їх розповсюджують, здавалося б, не дурні люди, які наділені владою", – зазначив радник керівника ОП.

Арестович пояснив, що говорить про деяких посадовців, які закликають своїх рідних їхати з Києва, бо буцімто отримали таємну інформацію, що ядерний удар таки буде.

"Нагадую, що інформаційно-психологічні провокації продовжуватимуться більше і частіше. Не відривайтеся від реальності", – підсумував радник голови ОП.

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Коротко про ядерний шантаж Росії

За даними іноземних ЗМІ, президент країни-агресорки Володимир Путін на параді 9 травня натякне Заходу на ядерну війну літаком "судного дня" – Іл-80, який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни. Він буцімто "нашпигований" технологіями.

Окрім цього, країна-терористка відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме їх можуть використовувати для ядерних ударів.

Попри це, у Сполучених Штатах заперечують загрозу застосування окупантами такої зброї. Там запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Росії.

Також президент США Джозеф Байден заявив, що погрози загарбників використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна. Це свідчить про провал його плану.

Однак на тлі воєнних злочинів Росії в Україні президент Володимир Зеленський не виключає, що вороги можуть вдарити ядерною зброєю.

Зауважте, що країна-терористка має один з найбільших ядерних потенціалів, який включає 4,5 тисячі одиниць. Більшість з них – зброя тактичного ураження.

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