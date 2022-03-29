Какая сейчас ситуация в Изюме

Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что ситуация в городе критическая.

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По его словам, агрессор полностью разрушил критическую инфраструктуру. Нет света, газа, тепла, воды и мобильной связи.

Однако гуманитарную помощь довозим до ближайшего населенного пункта, куда это возможно. Далее уже волонтерами доставляем до самого изюма,

– отметил Синегубов.

Также, как он добавил, враг не позволяет проводить из города эвакуацию. Фактически, оккупанты терроризируют местное население. Впрочем, украинские власти города постоянно находятся на связи с жителями, которые сейчас там находятся.

Для чего оккупантам изюм

Как пояснил глава ОВА, враг уже понял, что за город Харьков фактически проиграл наземную битву. Оккупанты атакуют город и жилые дома ракетами, реактивными системами залпового огня, артиллерией и тому подобное.

"То есть россияне сейчас пытаются "обойти" Харьков. И вот именно этот "обход" идет через город Изюм", – сказал Синегубов.

Однако позиции украинских военных там очень мощные, подчеркнул он.

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