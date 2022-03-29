Яка зараз ситуація в Ізюмі

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що ситуація у місті – критична.

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За його словами, агресор повністю зруйнував критичну інфраструктуру. Немає світла, газу, тепла, води та мобільного зв'язку.

Однак гуманітарну допомогу довозимо до найближчого населеного пункту, куди це можливо. Далі вже волонтерами доправляємо до самого Ізюма,

– зазначив Синєгубов.

Також, як він додав, ворог не дозволяє проводити з міста евакуацію. Фактично, окупанти тероризують місцеве населення. Утім українська влада міста постійно перебуває на зв'язку із мешканцями, які зараз там перебувають.

Для чого окупантам Ізюм

Як пояснив очільник ОВА, ворог вже зрозумів, що за місто Харків фактично програв наземну битву. Окупанти атакують місто та житлові будинки ракетами, реактивними системами залпового вогню, артилерією тощо.

"Тобто росіяни зараз намагаються "обійти" Харків. І ось саме цей "обхід" іде через місто Ізюм", – сказав Синєгубов.

Однак позиції українських військових там дуже потужні, наголосив він.