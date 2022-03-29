Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, метою Путіна було примусити Україну до капітуляції та взяти під свій контроль.

Однак як зазначив політолог, зараз ми бачимо теж дуже небезпечну ситуацію – російський диктатор зрозумів, що не може підкорити Україну.

Але що він зараз робить – це фізично знищує Україну через бомбардування, ракетні обстріли. Це дуже небезпечна стратегія,

– наголосив фахівець.

Він також вважає, що це дуже добре пояснює, чому ми мусимо вести перемовити – маємо піклуватися про те, щоб зберегти країну та її незалежність. Інша річ – наскільки Росія готова до реальних перемовин.

"Рано чи пізно вони змушені будуть вести на змістовні перемовини", – вважає Фесенко.

Готовності Росії до справжніх домовленостей нема, – Фесенко: дивіться відео