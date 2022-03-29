Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, целью Путина было принудить Украину к капитуляции и взять под свой контроль.

Однако как отметил политолог, сейчас мы видим тоже очень опасную ситуацию – российский диктатор понял, что не может покорить Украину.

Но что он сейчас делает – это физически уничтожает Украину из-за бомбардировок, ракетных обстрелов. Это очень опасная стратегия,

– подчеркнул специалист.

Он также считает, что это очень хорошо объясняет, почему мы должны вести переговоры – должны заботиться о том, чтобы сохранить страну и ее независимость. Другое дело – насколько Россия готова к реальным переговорам.

"Рано или поздно они вынуждены будут пойти на содержательные переговоры", – считает Фесенко.

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