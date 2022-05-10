Про це розповіли у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ на сторінці у фейсбуці. На східному фронті російській війська подекуди зазнають нищівних втрат, проте існують такі напрямки, де окупанти нарощують сили для наступу.
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За даними Генштабу ЗСУ, останніми днями загарбники поповнювали запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також ворог проводив інженерне обладнання передових позицій та посилював повітряну розвідку.
На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку,
– повідомили у Генштабі.
Зокрема, вчора повідомлялось, що війська агресора готуються для проведення подальших наступальних дій на двох напрямках: Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.
Що відомо про місто Ізюм в час війни: коротко
- Секретар Ізюмської міської ради Костянтин Петров розповів, що гуманітарна ситуація в Ізюмі дуже складна, оскільки завезти туди й продукти, й ліки неможливо.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п'ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних.
- Російська армія продовжує цинічно обстрілювати цивільних міста Ізюм касетними снарядами. До того ж, пропаганда Росії звинувачує у цьому злочині (використання забороненої зброї) Збройні Сили України.
- Також 9 травня у Генштабі ЗСУ інформували, що біля Ізюма росіяни хочуть наступати на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.
- Олег Синєгубов повідомляв, що росіяни здійснюють хаотичні обстріли Харківської області, а біля Ізюма окупанти мають значні втрати, щоправда, продовжують випробовувати українську оборону на міцність.
- Ще наприкінці березня Олег Синєгубов повідомив, що росіяни практично стерли з лиця землі місто Ізюм. Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи, а мешканці залишились без базових потреб.
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