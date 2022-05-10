Про це 24 каналу розповів секретар Ізюмської міської ради Костянтин Петров. Якщо ж говорити про бої українських військових з окупантами, то у самому Ізюмі вже не так "гаряче", оскільки вони тривають за межами міста.

До теми Росіяни готуються до наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ

За словами Петрова, наразі в Ізюмі залишаються приблизно 12 – 14 тисяч людей.

Гуманітарна ситуація дуже складна, оскільки завезти туди й продукти, й ліки неможливо,

– зазначив секретар міськради.

Також у місті майже немає зв'язку. Раніше були місця, куди місцеві жителі могли виходити й хоч якось зв'язуватися зі своїми рідними. Іноді зв'язок таки з'являється, але це лише поодинокі випадки.

"Взагалі там повністю відсутні комунальні послуги: електропостачання, газ, вода. Цього всього немає у місті", – розповів Петров.

В Ізюмі знайшли людей під завалами

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в Ізюмі російські окупанти ще на початку березня зруйнували житловий п'ятиповерховий будинок та залишили людей під завалами. Тепер там знайшли тіла 44 загиблих. Втім, на жаль, такий будинок у місті не один.

Поряд є ще один будинок. Саме ці будинки у період з 7 по 10 березня російські окупанти обстрілювали з танків,

– розповів секретар Ізюмської міськради.

За словами Петрова, тоді рятувальники намагалися розібрати ці завали. Однак це було неможливо зробити через відсутність спецтехніки.

"Місто було тоді навпіл розділене. Одна частина окупована й спецтехніка була розміщена саме в окупованій частині", – додав Петров.

Ситуація на Харківщині: коротко

У Харківські ОВА розповіли, що Ізюм залишається найгарячішою точною в області. Збройні Сили України тримають свої позиції, але місто вже понад 2 місяці перебуває під окупацією.

На Харківщині у селі Богуславка російські військові намагались перетнути обмілілу річку Оскіл. Однак їхня техніка застрягла в мулі, тож окупанти залишилися без двох бойових танків.

На Харківщині росіяни 7 травня вкотре обстріляли місто Богодухів. Як повідомили у прокуратурі, на місці російського нападу загорілися вантажівки та нежитлові будівлі.

Російські окупанти вночі 7 травня завдали чергового удару по Харківській області. Внаслідок потрапляння ворожого снаряду спалахнув музей Григорія Сковороди.

В Ізюмській міськраді розповіли про критичну ситуацію у місті: дивіться відео