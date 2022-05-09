Інцидент зафіксувала аерозйомка. Про це повідомляє Борівська селищна рада у своєму телеграм-каналі. Станом на 8 травня 2022 року Борівська громада знаходиться під ворожою окупацією.

Читайте також: Цього не покажуть на параді: українські захисники вдарили по ворожому танку "Джавеліном"

Нагадаємо, що 16 березня стало відомо про повну окупацію російськими військами Борівської громади, що на Харківщині.

У телеграм-каналі зазначили, що навіть в час відсутності бойових дій на території громади, окупанти примудряються нести втрати важкої техніки. Росіяни не змогли витягти з мулу два танки.

"Незважаючи на відсутність бойових дій, окупанти несуть втрати важкої техніки. Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка вони вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла – два ворожих танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки", – написали у телеграмі Борівської селищної ради.

Зокрема, у повідомленні розповіли, що спостерігаються постійні зміни у кількості ворожої живої сили та техніки. Зазначається, що окупанти зайняли майже всі населені пункти громади. Деякі угруповання ворога просто проїжджають через громаду та прямують далі, а деякі залишаються в ній та окопуються, будують укріплення. У селищній раді наголосили, що таке зосередження ворожих військ несе значні безпекові загрози для мешканців.

Варто зауважити, що росіяни складають списки побутової техніки, що наявна в окремих будинках населених пунктах Борівської громади.

"Записували, скільки в будинках знаходиться холодильників, телевізорів, пральних машин, мікрохвильових печей тощо. Яка мета такого "перепису", залишається лише здогадуватись", – повідомили у раді.

Крім цього, селищна рада закликала мешканців окупованої території, не брати участь в масових заходах найближчими днями. Оскільки джерела повідомляють, що росіяни готують провокації та "постановки" на 9 травня.

Втрати росіян в Україні: коротко

Вас це може зацікавити – у Берліні заборонили акції з прапором України: відповідь у відео