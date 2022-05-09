Инцидент зафиксировала аэросъемка. Об этом сообщает Боровский поселковый совет в своем телеграм-канале. По состоянию на 8 мая 2022 года Боровская община находится под враждебной оккупацией.

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Напомним, что 16 марта стало известно о полной оккупации российскими войсками Боровской общины Харьковской области.

В телеграм-канале отметили, что даже в отсутствие боевых действий на территории общины, оккупанты умудряются нести потери тяжелой техники. Россияне не смогли вытащить из ила два танка.

"Несмотря на отсутствие боевых действий, оккупанты несут потери тяжелой техники. Да, аэросъемка зафиксировала, как в селе Богуславка они решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла – два вражеских танка так погрязли в иле, что их не смогли вытащить даже с помощью другой тяжелой техники", – написали в телеграме Боровского поселкового совета.

В частности, в сообщении рассказали, что наблюдаются постоянные изменения в количестве вражеской живой силы и техники. Отмечается, что оккупанты заняли почти все населенные пункты общины. Некоторые группировки врага просто проезжают через общину и направляются дальше, а некоторые остаются в ней и окапываются, строят укрепления. В сельсовете подчеркнули, что такое сосредоточение вражеских войск несет значительные угрозы безопасности для жителей.

Следует заметить, что россияне составляют списки бытовой техники, имеющейся в отдельных домах населенных пунктов Боровской общины.

"Записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок и т.д. Какова цель такой "переписи", остается только догадываться", – сообщили в совете.

Кроме этого, поселковый совет призвал жителей оккупированной территории, не участвовать в массовых мероприятиях в ближайшие дни. Поскольку источники сообщают, что россияне готовят провокации и "постановки" на 9 мая.

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