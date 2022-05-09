Росіяни ведуть повітряну розвідку

У пресслужбі Генштабу Збройних Сил України повідомили, що російські окупанти поповнюють матеріально-технічні запаси на Ізюмському напрямку.

Це важливо Попри "режим тиші", росіяни поновили обстріли і штурм Маріуполя, – Генштаб ЗСУ

Війська агресора готуються для проведення подальших наступальних дій на двох напрямках:

Ізюм – Барвінкове;

Ізюм – Слов'янськ.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, російські військові проводять повітряну розвідку.

На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Противник веде повітряну розвідку,

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

До речі Триває бій за Рубіжне, окупанти провалили атаку на Воєводівку, – Генштаб ЗСУ

Останні новини з Харківщини

5-го травня Збройні Сили України перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. У відповідь російські військові намагаються перешкодити нашими захисникам.

Збройні сили Росії посилили угруповання на Харківському напрямку, проте не проводять наступальних дій. Також у Генштабі ЗСУ інформували, що біля Ізюма росіяни хочуть наступати на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

Важливо зауважити, що російські військові продовжують цинічного обстрілювати мирних людей у Харкові та області. Нещодавно війська агресора обстріляли Ізюм касетними снарядами та звинуватили в цьому Україну.

Також росіяни атакували Харківщину 8-го травня. У місті Богодухів ввечері пролунали вибухи відразу після того, як було оголошено повітряну тривогу. Від рук агресора потерпають і ветерани Другої світової війни. У Золочеві російські військові цинічно обстріляли дім Івана Лисуна, який у 97 років залишився без житла.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що росіяни здійснюють хаотичні обстріли. Також він повідомив, що біля Ізюма окупанти мають значні втрати, але продовжують випробовувати українську оборону на міцність.

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