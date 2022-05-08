Про це повідомили місцеві жителі орієнтовно о 17 годині 8 травня. Наразі всіх людей просять не покидати свої укриття до відбою повітряної тривоги.
Важливо Прошу всіх, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали тривоги, – Зеленський
У місті Богодухів, що на Харківщині пролунали вибухи. Наразі невідомо, що саме слугувало їхньою причиною.
Про це повідомили місцеві жителі орієнтовно о 17 годині 8 травня. Наразі всіх людей просять не покидати свої укриття до відбою повітряної тривоги.
Важливо Прошу всіх, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали тривоги, – Зеленський