Про це повідомили місцеві жителі орієнтовно о 17 годині 8 травня. Наразі всіх людей просять не покидати свої укриття до відбою повітряної тривоги.

Важливо Прошу всіх, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали тривоги, – Зеленський

Це сталося майже одразу після тривоги

Про вибухи стало відомо буквально за кілька хвилин після того, як пролунав сигнал повітряної тривоги. Сирена там почала гудіти о 16:57. Також жителі Богодухова писали в місцевому телеграм-чаті, що в них зникло електропостачання.

Годиною раніше також повідомляли про вибухи в Одесі. Попередньо відомо про щонайменше 5 таких звуків у місті. Проте варто зауважити, що це могли бути звуки роботи систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Важливо! Якщо ви стали свідком влучання снаряду чи підриву об'єктів, у жодному разі їх не фотографуйте і не знімайте на відео. Публікація таких матеріалів може допомогти ворогові та зашкодити нашим захисникам.