Про це повідомили місцеві жителі орієнтовно о 17 годині 8 травня. Наразі всіх людей просять не покидати свої укриття до відбою повітряної тривоги.

Важливо Прошу всіх, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали тривоги, – Зеленський