Про це повідомили низка місцевих телеграм-каналів. За їхніми даними, в Одесі спрацювала система ППО.
Важливо Ворог знову показав свою цинічність, – Братчук про ракетний обстріл Одеси
В Одесі спрацювала ППО: дивіться відео
В Одесі 8 травня пролунали вибухи. Сталося це під час повітряної тривогу, яку у місті протягом дня оголошували кілька разів.
Про це повідомили низка місцевих телеграм-каналів. За їхніми даними, в Одесі спрацювала система ППО.
Важливо Ворог знову показав свою цинічність, – Братчук про ракетний обстріл Одеси
В Одесі спрацювала ППО: дивіться відео