Про це повідомили низка місцевих телеграм-каналів. За їхніми даними, в Одесі спрацювала система ППО.

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В Одесі спрацювала ППО: дивіться відео