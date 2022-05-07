Як заявили в Одеській міській раді, вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яка станом на 14:20 все ще триває.

Більше про це Майже в усіх регіонах України – тривоги: біжіть в укриття

Більше інформації про обстріл Одеси у міськраді не надали. Однак місцеві телеграм-канали пишуть, що працюють засоби ППО та винищувальна авіація. Згодом у небі над Одесою помітили густий чорний дим. Людей закликають залишатися в укритті до кінця сигналу повітряної тривоги.

Небо в Одесі після авіаудару / Фото з телеграм-каналів "Суспільне Одеса", "Труха"