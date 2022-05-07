Наразі це стосується майже усіх областей.

Важливо Окупанти вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами зі стратегічної авіації

Де оголосили тривогу

  • Житомирська область,
  • Вінницька,
  • Київська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Дніпропетровська,
  • Чернігівська,
  • Полтавська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Луганська,
  • Івано-Франківська,
  • Львівська,
  • Волинська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Закарпатська.

Наразі тривогу не оголошували лише в Чернівецькій області та в Херсонській. В останній через окупацію поки не лунають сирени.

Чути вибухи

Додамо, що о 14:20 повідомляють про вибухи в Одесі. Це вже вдруге за добу. Крім того, жителі бачать ракети.

Деталі поки не відомі.

Не ігноруйте тривоги

Нагадаємо, що в укритті треба перебувати, поки не оголосять сигнал про відбій тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах. Якщо з певних причин немає можливості піти в укриття, слід дотримуватись хоча б правила двох стін вдома. Одна стіна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.

Можуть бути провокації

Особливо пильними слід бути у ці вихідні, тобто 7 – 9 травня. У Міноборони повідомляли, що ворог може готувати провокації цими днями. Дата 9 травня для окупантів є, так би мовити, "сакральною". Вони святкують День перемоги у Другій світовій та влаштовують "парад" і "побєдобєсіє".

Крім того, припускають, що в цей день Путін може оголосити офіційно війну Україні та почати мобілізацію. Тому, невідомо, що росіянам прийде в голову. Українська влада застерігає, що можуть бути сильні обстріли. Відтак влада наполегливо рекомендує не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Із цим проханням до українців звернувся і президент Володимир Зеленський.

Крім того, громадян просять залишатись вдома та не йти в місця скупчення людей – до пам'ятників та монументів, наприклад. Мери деяких міст порадили людям поїхати на вихідні. Зокрема, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Ранкові обстріли

Зранку 7 травня у кількох областях вже оголошували повітряну тривогу. Росіяни завдали там ракетних ударів.

  • Росіяни вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами зі стратегічної авіації. Це сталось близько 11:40. Люди почули звуки вибухів. Згодом інформація підтвердилась. Про руйнування, жертв чи постраждалих поки не повідомляють.
  • Ракетного удару завдали і по місту Карлівка, що в Полтавській області. Ракета прилетіла в об'єкт інфраструктури. Від ударної хвилі повибивало шибки у будівлях поруч. Спалахнула пожежа, але рятувальники швидко з нею справились. На щастя, постраждалих та жертв не було.
  • Крім цього, сили протиповітряної оборони збили одну ракету на Полтавщині.
  • Також вранці ворог завдав ракетного удару по Краснограду на Харківщині. Жертв та постраждалих нібито немає, але цю інформацію ще з'ясовують.

До теми – Зеленський закликав не ігнорувати повітряні тривоги: