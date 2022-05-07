Втім, сили протиповітряної оборони України захищають небо нашої країни цілодобово. Тож, ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Сили ППО збили ворожу ракету над Полтавщиною

Це трапилося під час повітряної тривоги, яку в області оголосили о 12:40. Так, ППО збила російську ракету над Полтавщиною, й убезпечила жителів від удару.

Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо,

– зауважив Лунін.

Він також нагадав про сьогоднішній удар, який завдав ворог по інфраструктурі в Карлівці. Постраждалих, на щастя, немає, пожежа ліквідована. Однак, вибухова хвиля пошкодила шибки в будівлях неподалік.

Ракетні удари по Полтавщині

Російські окупанти 13 квітня обстріляли Полтавську область. Вдарили по інфраструктурі Чуднова та Миргорода.

Згодом стало відомо, що після атаки по області 12 квітня пошкоджений аеродром у Миргороді. Мер міста підкреслив, що руйнування значні, а на місці вибуху спалахнула пожежа. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Через кілька днів окупанти атакували село, що під Полтавою. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, а ще одна зазнала поранень.

Також росіяни атакували Полтавщину й на Великдень. Вони випустили аж 9 ракет по Кременчуку. На жаль, внаслідок ударів одна людина загинула, а ще 7 – поранені.

У ніч проти 27 квітня в області протягом цілої ночі тривала повітряна тривога. Місцеві мешканці чули звуки вибухів, але влада не підтвердила ворожу атаку. Причиною звуків вибухів у ту ніч міг стати гранатомет, виявлений правоохоронцями.

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