"Приліт" був по місту Карлівка. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що виникла пожежа, але її вже ліквідували.

До теми Російські окупанти вгатили ракетами по Полтавщині

Повилітали шибки

Вибуховою хвилею пошкодило шибки в будівлях, розташованих неподалік. Куди саме влучили, поки не кажуть.

Зранку на Полтавщині пролунала повітряна тривога. Оголосили її близько 04:09, але вже о 04:30 оголосили відбій. Наразі невідомо, чи удар був у проміжку цього часу.

Ракетні удари по Полтавщині

Росіяни 13 квітня обстріляли Полтавську область. Вдарили по інфраструктурі Чуднова та Миргорода. З'ясували, що пошкоджений аеродром у Миргороді. Руйнування були значні. Однак без жертв та постраждалих