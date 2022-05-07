Впрочем, силы противовоздушной обороны защищают небо нашей страны круглосуточно. Поэтому ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Силы ПВО сбили вражескую ракету над Полтавщиной

Это произошло во время воздушной тревоги , которую в области объявили в 12:40. Так, ПВО сбила российскую ракету над Полтавщиной и обезопасила жителей от удара.

Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной. ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем,

– заметил Лунин.

Он также напомнил о сегодняшнем ударе, который нанес враг по инфраструктуре в Карловке . Пострадавших, к счастью, нет, пожар ликвидирован. Однако взрывная волна повредила стекла в зданиях неподалеку.

Ракетные удары по Полтавщине

Российские оккупанты 13 апреля обстреляли Полтавскую область . Ударили по инфраструктуре Чуднова и Миргорода.

Впоследствии стало известно, что после атаки по области 12 апреля поврежден аэродром в Миргороде . Мэр города подчеркнул, что разрушения значительны, а на месте взрыва вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Через несколько дней оккупанты атаковали село под Полтавой. В результате вражеских ударов погиб один человек, а еще один получил ранения.

Также россияне атаковали Полтавщину и на Пасху. Они выпустили аж 9 ракет по Кременчугу . К сожалению, в результате ударов один человек погиб, а еще 7 – ранены.

В ночь на 27 апреля в области в течение целой ночи продолжалась воздушная тревога . Местные жители слышали звуки взрывов, но власти не подтвердили вражескую атаку. Причиной звуков взрывов в ту ночь мог стать гранатомет, обнаруженный правоохранителями.

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