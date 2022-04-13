Разрушения – многочисленные. На месте происшествия возник пожар.

Важно В Донецкой области и на Юге россияне уже готовы к наступлению

Вчера войска России нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар. К счастью, погибших нет,

– рассказал мэр Миргорода Виктор Иваненко.

Он добавил, что за последние 10 дней это уже третий ракетный удар по инфраструктуре города.

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