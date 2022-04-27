В Полтавской области за ночь на 27 апреля четыре раза объявляли воздушную тревогу. А в 8:06 – еще один раз. Утром стало известно, что информация по взрывам в Полтаве, которая была до этого, не подтвердилась. Об этом сообщили на ежедневной сводке областных ВА для Офиса Президента, сообщает 24 канал.

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До этого ночью начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в некоторых районах Полтавы и пригородах многие слышали звуки, похожие на взрывы. Эту информацию подал и городской глава Полтавы Александр Мамай.

Однако Лунин добавил, что информации о ракетных ударах, разрушениях инфраструктуры, пострадавших или сбитых ракетах в то время нет.

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