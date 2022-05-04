За даним керівника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, ракетні удари ввечері 3 травня ворог завдав по одному з об'єктів інфраструктури в області. Постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Варте уваги Запустили 18 ракет на Львів, Одещину, Закарпаття та інші області: головне про атаку 3 травня

Марченко не назвав місто, куди стріляли вороги. І чи є пошкодження внаслідок ракетного обстрілу.

Обстріли Одещини 3 травня

3 травня по території Одеської області було здійснено декілька ракетних ударів. По Одещині стріляли під час масованого ракетного удару, коли російські окупанти загалом випустили 18 крилатих ракет по Львову, Закарпаттю, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Внаслідок ракетного удару одна людина загинула.

Також були удари по Київщині та Вінниччині, але система протиповітряної оборони збила ці ракети.

Загалом українським бійцям ППО 3 травня вдалося збити 8 ракет. З них три ракети, що були випущені по Одеській області.

Які саме ракети тоді випустили по Одеській області – не уточняється.

Вже після цього на Одещину був здійснений ще один ракетний удар – ворог вдарив ще двома ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. Мер міста Арциз повідомив про удар по місту. Однак куди саме влучили ракети – не уточняв.

Варто додати, що за день до цього, 2 травня, російські окупанти з ракет обстріляли саму Одесу. Тоді одна з ракет влучила у житловий будинок. Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець. 17-річна дівчина потрапила до лікарні – її стан оцінюють як середньої важкості.

Тоді ж було пошкоджено і одну з церков Московського патріархату.

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До цього російські окупанти тричі завдавали ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман, що у Затоці. Це залізничний міст, який сполучує південь області з рештою території України. Після ракетних ударів міст довелося закрити задля безпеки.