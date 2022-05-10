У Генштабі повідомили, що українські захисники героїчно звільнили 4 населені пункти Харківської області. Звідти прогнали російських окупантів.

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В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак,

– повідомили у зведенні Генштабу.

Варто зазначити, що напередодні на Харківщині також звільнили кілька населених пунктів, зокрема, село Циркуни. Були повідомлення про те, що українські військові проводять контрнаступальні дії.

Ситуація на Слобожанському напрямку

Попри високу активність ворога, на Слобожанському напрямку росіяни не вели активних наступальних дій. Вони досі роблять все, щоб перегрупувати підрозділи, які залишилися. Російські окупанти облаштовують інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій, посилюють систему протиповітряної оборони, нарощують систему медичного забезпечення.

На Харківщині ЗСУ завдають противнику нищівних втрат. Є відомості, що підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу саме через це вивели на відновлення з території України. Їх перевели в район російського міста Бєлгород. Це саме там, де у росіян постійно щось вибухає. Також багато російських контрактників, які ще залишилися в російській армії, написала рапорти на звільнення.

Втрати росіян у війні в Україні

На ранок 10 травня Генштаб повідомляв уже про 26 тисяч ліквідованих ворогів. Нищать українці й техніку російських загарбників. Ліквідацією російської самохідної артилерійської установки 2С19 "Мста-С" похвалилися воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Роздумує над такими масштабними втратами "другої армії світу" й розвідка Великої Британії. Там заявляли, що ймовірно Путін припустився масштабної помилки. Адже він не врахував те, що українці чинитимуть такий масштабний опір. А план російського диктатора мав лише один сценарій і він думав, що той є найкращим.

При цьому українські військові починають наступальні дії не лише на Харківщині, чим завдають ще більших втрат росіянам. Адже ще одним напрямком нашого наступу є Запорізький. Там воїни прагнуть звільнити нашу територію.

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