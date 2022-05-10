Врожайний день українських воїнів

Російську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" ліквідували воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Про це повідомила їхня пресслужба у соціальних мережах.

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У 59 бригаді наголосили, що 2С19 "Мста-С" – смертоносна машина, яка здатна завдавати ударів здалеку. Після вправної роботи української мотопіхоти від неї залишився тільки брухт.

На цій артилерійській установці українські захисники не зупинилися. Бійці Збройних Сил України також повідомили, що ліквідували декілька 122-міліметрових установок Д-30.

Військові 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С". Ця смертоносна машина – далекобійна 152-міліметрова гаубиця, приволочена росіянами на нашу землю вбивати українців, відтепер валяється купкою брухту, засмічуючи українське поле. Заодно із нею під роздачу від наших воїнів попали ще кілька 122-міліметрових установок Д-30,

– йдеться у повідомленні.

Також безстрашні українські воїни опублікували відео своєї вправної роботи та попередили ворога, що справжні жнива ще попереду.

59 ОМБр знищила російську "Мста-С" – відео

Втрати російської армії в Україні

На 76 день повномасштабного вторгнення Росія не відмовилася від своїх цілей. Українські воїни героїчно тримають оборону та знищують ворога.

Зранку 10 травня у пресслужбі Генштабу Збройних Сил України опублікували оновлену інформацію щодо втрат російських окупантів в Україні. Повідомлялося, що у війні в Україні вже загинуло 26 тисяч російських військових.

Росіяни зазнали невдачі на Луганщині. Зокрема, біля Білогорівки ворожі війська намагалися створити міцну переправу та перекидати через неї військову техніку. Та українські захисники знищили ворожу техніку.

Зауважимо, що протягом 9 травня українські захисники на Сході відбили 8 ворожих атак. Там ЗСУ знищили до 250 росіян та відразу 13 танків.

Шалених втрат війська агресора зазнали на Півдні. Там Збройні Сили України вдарили по 130 ворожих цілях. Унаслідок цього було ліквідовано десятки окупантів й багато техніки.

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