На 75 добу героїчного протистояння України російським окупантам ворог не отримав успіху на Сході – Збройні Сили України феєрично відбили 8 ворожих атак. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід"

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Втрати ворога на Сході України

Впродовж 9 травня у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники знищили:

до 250 осіб особового складу,

13 танків,

1 бронетранспортер,

10 бойових машин піхоти,

1 самохідну артилерійську установку,

2 міномети,

6 АТТ (важких артилерійський гусеничний неплаваючий тягач високої прохідності),

1 БПЛА (безпілотний літальний апарат).

Ситуація на Сході 9 травня

Згідно із картою бойових дій, противник, за підтримки авіації та артилерії, зосередився на взятті під повний контроль Рубіжного та Попасної. Також росіяни хочуть наступати на Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Ворог прагне прорвати оборону наших захисників.

Тим часом дії ворога на Таврійському напрямку більше демонстративні. Росіяни хочуть скувати дії наших військ та вдосконалити свою логістику.

На Південнобузькому напрямку українські підрозділи обстріляли росіян з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

За даними Генштабу, росіяни наростили на Сході вогневий вплив та намагаються прорвати оборону Збройних Сил України. Їхня ціль – отримати повний контроль над всім Донбасом. Це дозволить ворогу відкрити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський додав, що за даними української розвідки, російські окупанти готують атаку на українські позиції у напрямках Барвінкове та Слов'янськ. Населені пункти розташовані на Харківщині та Донеччині відповідно.

Цивільне населення на території Донбасу

Сергій Гайдай розповів, що на вільній Луганщині досі залишаються понад 40 тисяч мешканців. 9 травня вивезення мешканців тимчасово призупинили, оскільки в регіону йдуть небезпечні бої. Обстріли були з Лиману на Бахмут, куди перевозять людей. Він додав, що евакуація поновиться після зачистки Білогорівки. Є надія, що це трапиться найближчими днями.

9 травня, внаслідок ворожих обстрілів в Донецькій області шестеро мирних мешканців зазнали поранень.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію на Донеччині. За його словами, 9 травня внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали шестеро мирних мешканців області. Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 11 людей, які загинули у Ямполі за період від 23 до 28 квітня. Утім, точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

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