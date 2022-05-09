Про це 24 каналу розповів член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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Він підкреслив, що станом на 9 травня ворог зосереджує свої резерви на Ізюмському напрямку. Зараз на території Білорусі росіяни накопичують сили, які згодом перекидають на Ізюм.

Крім того, як розповів Веніславський, за даними української розвідки, російські окупанти готують атаку на українські позиції у напрямках Барвінкове та Слов'янськ. Населені пункти розташовані на Харківщині та Донеччині відповідно.

Водночас, як наголосив народний депутат, наразі тривають інтенсивні обстріли по всіх території розмежування з ворогом.

Нам нема підстав розслаблятись. Необхідно бути готовими до будь-якого розвитку подій,

– заявив політик.

У ворога бракує сил

Українські захисники знищують російських військовослужбовців швидше, ніж вороже командування встигає поновити резерви. Тому Веніславський переконаний, що Путін буде змушений оголосити мобілізацію всередині Росії.

Він пояснив, що у росіян не має можливості залучати нові сили до своїх збройних сил, без застосування радикальніших дій та рішень військово-політичного керівництва країни-агресорки.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 9 травня українські захисники знищили вже 25 650 ворогів та понад 1 140 танків.

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