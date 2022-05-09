Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Наразі російські окупанти здійснюють вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити в глиб оборони наших військ.
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За інформацією Мотузяника, дальньою авіацією російські загарбники протягом минулої доби завдали 5 ударів по об'єктах у Миколаївській та Одеській областях.
Оперативно-тактична авіація окупантів завдала 48 ударів по об'єктах у Харківській та Донецькій областях,
– заявив він.
Речник Міноборони наголосив, що поки зберігається загроза застосування Росією крилатих ракет з акваторії Чорного моря по військових та цивільних об'єктах України.
Як нагадав Мотузяник, ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та житлові райони українських міст ракетно-авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами у таких областях:
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Луганській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Харківській.
Про "інтеграцію" окупованих територій до складу Росії
Водночас влада країни-агресорки ухвалює рішення щодо інтеграції окупованих територій до складу Росії. Речник Міноборони пояснив, що у рамках святкування 9 травня, окупаційні адміністрації посилили контррозвідувальні заходи, збільшили кількість блокпостів і патрулів.
Крім того, до 10 травня загарбники подекуди запровадили комендантську годин та ввели обмеження щодо переміщення місцевого населення.
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Яка ситуація на Донбасі
У Міноборони повідомили також про прибуття на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей груп осіб з Криму та деяких регіонів Росії для створення пропагандистських сюжетів для російських ЗМІ.
Олександр Мотузяник додав, що противник продовжує наступальну операцію у Східній операційній зоні. Наразі основна мета загарбника – це досягнення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей.
Також російські окупанти прагнуть забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованою територією Криму, як пояснили у Міноборони України.
Як минула доба на Харківщині: коротко
- 8 травня росіяни знову обстрілювали околиці міста Харкова, зокрема, із реактивних систем залпового вогню.
- На жаль, внаслідок обстрілу у Харківському районі 2 людини отримали поранення, а ще одна – загинула.
- Протягом доби 8 травня активні обстріли тривали у Богодухові та районі. Там від дій рашистів – 4 поранених та ще 3 загиблих.
- Ще 2 людини окупанти поранили ввечері 8 травня під час обстрілів в Лозівському, Золочівському районах.
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