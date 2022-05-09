Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Наразі російські окупанти здійснюють вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити в глиб оборони наших військ.

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За інформацією Мотузяника, дальньою авіацією російські загарбники протягом минулої доби завдали 5 ударів по об'єктах у Миколаївській та Одеській областях.

Оперативно-тактична авіація окупантів завдала 48 ударів по об'єктах у Харківській та Донецькій областях,

– заявив він.

Речник Міноборони наголосив, що поки зберігається загроза застосування Росією крилатих ракет з акваторії Чорного моря по військових та цивільних об'єктах України.

Як нагадав Мотузяник, ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та житлові райони українських міст ракетно-авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами у таких областях:

Донецькій;

Запорізькій;

Луганській;

Миколаївській;

Одеській;

Харківській.

Про "інтеграцію" окупованих територій до складу Росії

Водночас влада країни-агресорки ухвалює рішення щодо інтеграції окупованих територій до складу Росії. Речник Міноборони пояснив, що у рамках святкування 9 травня, окупаційні адміністрації посилили контррозвідувальні заходи, збільшили кількість блокпостів і патрулів.

Крім того, до 10 травня загарбники подекуди запровадили комендантську годин та ввели обмеження щодо переміщення місцевого населення.

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Яка ситуація на Донбасі

У Міноборони повідомили також про прибуття на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей груп осіб з Криму та деяких регіонів Росії для створення пропагандистських сюжетів для російських ЗМІ.

Олександр Мотузяник додав, що противник продовжує наступальну операцію у Східній операційній зоні. Наразі основна мета загарбника – це досягнення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей.

Також російські окупанти прагнуть забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованою територією Криму, як пояснили у Міноборони України.

Як минула доба на Харківщині: коротко

8 травня росіяни знову обстрілювали околиці міста Харкова, зокрема, із реактивних систем залпового вогню.

На жаль, внаслідок обстрілу у Харківському районі 2 людини отримали поранення, а ще одна – загинула.

Протягом доби 8 травня активні обстріли тривали у Богодухові та районі. Там від дій рашистів – 4 поранених та ще 3 загиблих.

Ще 2 людини окупанти поранили ввечері 8 травня під час обстрілів в Лозівському, Золочівському районах.

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