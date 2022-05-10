Розвідка Великої Британії з'ясувала, що Росія недооцінила спротив українського народу. Агресор створював свій кривавий план "за кращим сценарієм".

Важливо Ліквідовано 26 000 ворогів та знищено 1 170 танків: свіжі втрати російських окупантів

Таке планування призвело до очевидних оперативних помилок, що завадило Путіну оголосити про значний воєнний успіх в Україні на параді 9 травня.

Фатальний прорахунок окупантів

Цілком ймовірно, що план вторгнення Росії був заснований на помилковому припущенні, мовляв, вона зустріне обмежений опір. Окупанти сподівались швидко оточити та оминути населені пункти.

Це спонукало російські сили до легкого підходу під час першої фази війни. Росіяни хотіли швидку перемогу з мінімальними витратами. Цей прорахунок призвів до непомірних втрат та подальшого послаблення оперативної уваги Росії.

Яка ситуація на фронті

Наразі основні бої йдуть на Сході, зокрема в Луганській та Донецькій областях. Ворог готується наступати у напрямку Сєвєродонецька та Лиману. Держдеп США припускає, що Росія хоче повністю анексувати ці 2 області, щоб отримати сухопутний коридор до окупованого Криму. Загарбники збираються провести фіктивні "референдуми", як це було у 2014 році.

Також важка ситуація на території "Азовсталі" у Маріуполі. Росіяни вже прорвались на територію заводу, де йдуть важкі кровопролитні бої. Наші бійці мужньо тримають оборону, однак потребують негайної евакуації. Там є близько 500 поранених військових, які помирають у важких муках.

Крім того, росіяни намагаються захопити Херсонську область. Бої тривають і на Харківщині, хоча звідти їх дещо відсунули. Також ворог завдає ракетних ударів по всій Україні. Зокрема, останніми днями активно обстрілював Одещину. Ракети прилітають не тільки по військовій, а й по цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені.

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