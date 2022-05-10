Разведка Великобритании обнаружила, что Россия недооценила сопротивление украинского народа. Агрессор создавал свой кровавый план "по лучшему сценарию".

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Такое планирование привело к очевидным оперативным ошибкам, что помешало Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде 9 мая.

Роковой просчет оккупантов

По всей вероятности, что план вторжения России был основан на ошибочном предположении, мол, она встретит ограниченное сопротивление. Оккупанты надеялись быстро окружить и обойти населенные пункты.

Это подвигло российские силы к легкому подходу во время первой фазы войны. Россияне хотели скорую победу с минимальными затратами. Этот просчет привел к непомерным потерям и дальнейшему ослаблению оперативного внимания России.

Какая ситуация на фронте

В настоящее время основные бои идут на Востоке, в частности, в Луганской и Донецкой областях. Враг готовится наступать в направлении Северодонецка и Лимана. Госдеп США предполагает, что Россия хочет полностью аннексировать эти 2 области, чтобы получить сухопутный коридор в оккупированный Крым. Захватчики собираются провести фиктивные "референдумы", как это было в 2014 году.

Также трудная ситуация на территории "Азовстали" в Мариуполе. Россияне уже прорвались на территорию завода, где идут тяжелые кровопролитные бои. Наши бойцы мужественно держат оборону, однако нуждаются в немедленной эвакуации. Там есть около 500 раненых военных, умирающих в тяжелых мучениях.

Кроме того, россияне пытаются захватить Херсонскую область. Бои продолжаются и в Харьковской области, хотя оттуда их несколько отодвинули. Также враг наносит ракетные удары по всей Украине. В частности, последние дни активно обстреливал Одесскую область. Ракеты прилетают не только по военной, но и гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые.

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