Плани Кремля щодо війни в Україні

Про це повідомила директорка національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу у комітеті Сенату зі збройних сил. За її словами, адміністративні кордони Донецької і Луганської області – це проміжні цілі.

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За нашими оцінками, Росія готується до затяжного конфлікту в Україні, під час якого він все ще має намір досягти цілей за межами Донбасу. За нашими оцінками, стратегічні цілі Путіна, ймовірно, не змінилися, припускаємо, що він вважає переорієнтацію російських сил на Донбас лише тимчасовим,

– сказала Хейнс.

Також вона зазначила, що Росія хоче створити буферну зону навколо цих областей та оточити Збройні Сили України на Донбасі, щоб зміцнити контроль над сухопутним коридором у Крим та втримати Херсонську область.

Крім того, розвідка США дізналася, що Кремль також планує вести довготривалу війну в регіоні, сподіваючись на те, що США та Європа "втратять рішучість" у протидії такій агресії.

Сухопутний коридор в Придністров'я

Також розвідка США побачила ознаки, що Путін хоче продовжити сухопутний коридор аж до невизнаного Придністров'я. В Америці вважають, що такі сценарії не вдасться реалізувати без мобілізації.

"Хоча російські сили можуть досягти більшості з цих короткострокових цілей у найближчі місяці, ми вважаємо, що вони не зможуть розширити контроль над сухопутним мостом, який простягається до Придністров'я і включає Одесу, без початку будь-якої форми мобілізації", – заявила директорка національної розвідки США.

Вона також додала, що малоймовірно, що Росія зможе встановити контроль над (Донецькою та Луганською областями та буферною зоною найближчими тижнями.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін став заручником війни з Україною і тепер у нього немає можливості вийти з бойових дій. Через це у світі побоюються того, до яких ще кроків він може вдатися, якщо буде загнаний в кут.

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