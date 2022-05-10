Перед таким оголошенням начальник генштабу збройних сил Білорусі Віктор Гулевич традиційно побідкався, що НАТО та Україна "загрожують" його державі. Це при тому, що саме з території Білорусі в Україну летять російські ракети.

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У межах другого етапу перевірки сил негайного реагування на західний та північно-західний операційні напрямки висунуто батальйонно-тактичні групи. Для їх посилення висуваються підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, які забезпечуватимуть їхнє бойове функціонування,

– наголосив генерал-майор.

Міноборони Білорусі розгорнуло підрозділи сил спеціальних операцій на 3 тактичних напрямках біля кордону України.