За даними журналістів, до початку березня запусків ракет з території Білорусі було не так вже й багато. Наче росіяни стежили за реакцію інших країн на те, що Україну бомбардують з білоруських територій.

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У матеріалі "Беларускі Гаюн" мовиться, що надалі ракети запускали, коли наставала темрява або у хмарну погоду. Ворог намагався приховати:

траєкторію польоту ракет;

різновид ракет.

Перший пік – 9 березня

Перший пік запуску ракет – 9 березня. Тоді з території Білорусі їх запустили щонайменше 35. До квітня кількість ракетних ударів систематично зростала. Наймасштабніший пік – 1 квітня.

Того дня ракети запускали в прямому сенсі кожні 10 хвилин, всього не менше 56 боєголовок,

– мовиться у повідомленні.

Це відбувається за підтримки Олександра Лукашенка – самопроголошеного президента Білорусі. У матеріалі "Беларускі Гаюн" нагадали, що він – такий же злочинець, як Володимир Путін. Усіх диктаторів, які підтримують знищення мирного населення, мають судити.

Запуск ракет – триває

Ракети з території Білорусі продовжують запускати. На момент написання матеріалу "Беларускі Гаюн" востаннє це було 3 травня об 11:35.

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Заява Тихановської

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська обговорила ситуацію у Білорусі під час зустрічей з представниками Держдепартаменту США та членами Конгресу. Політикиня закликала ввести проти Білорусі санкції, ідентичні тим обмеженням, які запроваджують проти Росії.

За словами Тихановської, санкції проти Білорусі мають бути іншими за структурою. Суттєві обмеження необхідно спрямувати проти державних банків та підприємств Білорусі. Лідерка білоруської опозиції також надала докази, що Лукашенко вже бере участь у війні проти України. Зокрема, мовиться про "масивні докази" того, що ракети запускають з території Білорусі.

Тихановська зауважила, що світова війна вже розпочалася. Точиться боротьба між демократією та автократією.

Лідерка білоруської опозиції наголосила: Лукашенко винен у злочинах проти України так само, як і очільник Кремля.

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