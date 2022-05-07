Також помічено пасажирські вагони для перевезення особового складу.

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Яку саме техніку розвантажували

У місті Колодищі серед техніки помітили: танки Т-72Б, 122-міліметрові полкові самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", гусеничні бойові машини піхоти БМП-2, броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2, "Урали" загального призначення і бензовози, броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-Ч, багатоцільовий плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ.

Також у Білорусі розвантажували броньовану розвідувально-дозорну машину "Кайман-КАС", командно-штабну машину оперативно-тактичної ланки управління БМП-1КШ та іншу техніку.

У Білорусі помітили розвантаження ешелону з технікою / Фото з телеграму "Беларускі Гаюн"

Варто зауважити, що у травні в Білорусі на трасах у напрямку Пінська також була помічена велика колона військової техніки. Зокрема, активісти нарахували 16 БТРів, 18 вантажівок "МАЗ", 12 вантажівок "Урал", 6 ГАЗ-66 та один фургон.

Крім цього, велику колону БРТів помітили поблизу міста Житковичі. Однак активісти не змогли ідентифікувати техніку через червоні квадрати, які були нанесені на всі машини.

Ситуація у Білорусі на тлі війни в Україні: останні новини

За даними Генштабу Збройних Сил України, армія Білорусі наразі не планує вести наступальних дій. Водночас там продовжують готувати сили реагування.

У білоруських збройних силах 4 травня почалась раптова перевірка готовності сил реагування. Один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

Олександр Лукашенко в інтерв'ю прокоментував війну в Україні. За його словами, він не думав, що російська так звана "спецоперація" затягнеться таким чином.

Водночас самопроголошений президент переконує, що Білорусь нікому не загрожує. Лукашенко заявив, що "Захід може спати спокійно".

Олександр Лукашенко та Володимир Путін 3 травня провели телефонну розмову. Зокрема, вона стосувалася й дій російських військ у війні проти України.

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