Про це у ранковому зведенні від 6 травня повідомили у Генштабі. Водночас зауважили, що ані на Волинському, ані на Поліському напрямках активних дій окупанти не проводили.

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Яка зараз ситуація в Білорусі

Очевидці стали свідками руху колон військової техніки у Білорусі. Світлини, які це доводять, з'явилися у мережі 4 травня. Прослідкувавши за маршрутом, вдалося припустити, що машини їхали в сторону кордонів України, а також Литви.

Згодом стало відомо, скільки ракет випустили по Україні з території Білорусі. Мовиться про 631 ракету від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зауважимо, що про перший "приліт" стало відомо 24 лютого о 06:29. Перший пік ракетної атаки припав на 9 березня (35 ракет полетіло в сторону України), а наймасштабніший удар – 1 квітня. У той день з Білорусі запустили щонайменше 56 боєголовок.

Британська розвідка наголосила, що в Росії використовуватимуть всі можливі методи для того, щоб не дати Україні можливість сконцентрувати сили на Донбасі. Так, буцімто проводитимуть навчання у Білорусі. Це, своєю чергою, передбачатиму можливу загрозу з Півночі. Відтак, ЗСУ не зможуть цілком і повністю займатися протистоянням на Сході та Півдні нашої держави.

Водночас білоруський диктатор Олександр Лукашенко поспішив усіх заспокоїти. Мовляв, військові навчання на території країни не загрожуватимуть нікому. Він ще й додав, що не зацікавлений у тому, щоб розв'язувати конфлікт на Заході.

Правда, дуже здивувався Олександр Лукашенко, що "спецоперація" Росії затягнеться на кілька місяців. Він, нагадаємо, переконаний був, що успіху вдасться досягнути за лічені дні. Водночас він відхрестився від причетності до війни проти України. Мовляв, недостатньо обізнаний у планах Росії. Тож не може сказати, чи все в країні-агресорці йде за графіком.

Також Лукашенко вкотре довів свій цинізм. В одному з інтерв'ю він наголосив, що Білорусь "не братиме участі у спецоперації" в Україні. Журналіста диктатор намагався усіляко переконати, що він виступає винятково за мир. Ба більше, він засуджує війну проти України.

Згодом у Білорусі зауважили чергову колону військової техніки. Вона була промаркована червоними квадратами. Їхали машини трасами М1 та М10 у напрямку Пінська. Також колону БТР помітили неподалік міста Житковичі.

Варте уваги – Ранкове зведення Генштабу за 6 квітня: дивіться відео