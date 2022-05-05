Лукашенко дав інтерв'ю інформаційній агенції Associated Press. Чи не головна тема в цьому інтерв'ю – війна Росії проти України.

Варте уваги "Уже не 3 – 4 дні": Лукашенко не знає, чому війна затягується

Лукашенко переконує журналіста, що він завжди виступав за мир та проти цієї війни. І те, що Білорусь не планує брати участь у цій війні.

"Ми не маємо наміру брати участь у спеціальній операції збройних сил Російської Федерації в Україні. Тому що в цьому немає жодної потреби", – переконує Олександр Лукашенко.

Варто відзначити, що на сайті Associated Press поки вийшла лише коротка версія цього інтерв'ю, де таких слів немає. Натомість цю цитату Лукашенка наводить білоруське інформаційне агентство "Белта" з посиланням на інтерв'ю Associated Press.

Хоча в цьому ж інтерв'ю визнав, що Білорусь – чи не єдиний союзник Москви зараз, у той час як навколо України "зібралося близько 50 країн". А також заявив, що "Росія за визначенням не може програти цю війну".

Коротка версія інтерв'ю Олександра Лукашенка

Цинізм заяви Лукашенка полягає в тому, що саме Білорусь стала плацдармом, звідки російська армія вторглася на територію України. Українська влада готувалася до нападу Росії, але виявилася неготовою до того, що напад буде і зі сторони Білорусі російською армією, яка там перед тим перебувала "на навчаннях". Саме через це Білорусь теж потрапила під санкції. Але не настільки, як Росія.

Орім того, Росія активно використовує військову інфраструктуру Білорусі для атаки на Україну. В першу чергу мова йде про аеродроми, звідки вилітали літаки для бомбардування України.

Саме на територію Білорусі відступили російські війська після поразки в битві за Київ. І звідти російські мародери відправляли речі, які вони крали в цивільного населення.

Також з території Білорусі були завдані ракетні удари по Україні. Перша з них полетіла о 6:20 першого дня війни – 24 лютого. Проєкт "Беларускі Гаюн", який відслідковує пересування військової техніки дорогами Білорусі, виявив, що за 70 днів війни було випущено 671 ракету. Це те, що їм вдалося зафіксувати. При цьому обстріли здійснювалися або затемна, або під час хмарної погоди, щоб важче було встановити траєкторію польоту ракету та її вид.

Дивіться відео про запуск ракет з Білорусі по Україні