Лукашенко дал интервью информационному агентству Associated Press. Едва ли не главная тема в этом интервью – война России против Украины.

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Лукашенко убеждает журналиста, что он всегда выступал за мир и против войны. И то, что Беларусь не собирается участвовать в этой войне.

"Мы не намерены участвовать в специальной операции вооруженных сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой нужды", – убеждает Александр Лукашенко.

Стоит отметить, что на сайте Associated Press пока вышла лишь краткая версия этого интервью, где таких слов нет. В то же время эту цитату Лукашенко приводит белорусское информационное агентство "Белта" со ссылкой на интервью Associated Press.

Хотя в этом же интервью признал, что Беларусь – единственный союзник Москвы сейчас, в то время как вокруг Украины "собралось около 50 стран". А также заявил, что "Россия по определению не может проиграть эту войну".

Краткая версия интервью Александра Лукашенко

Цинизм заявления Лукашенко в том, что именно Беларусь стала плацдармом, откуда российская армия вторглась на территорию Украины. Украинские власти готовились к нападению России, но оказались не готовы к тому, что нападение будет и со стороны Беларуси российской армией, которая там прежде находилась "на учениях". Именно поэтому Беларусь тоже попала под санкции. Но не так, как Россия.

Кроме того, Россия активно использует военную инфраструктуру Беларуси для атаки на Украину. В первую очередь речь идет об аэродромах, откуда вылетали самолеты для бомбардировки Украины.

Именно на территорию Беларуси отступили русские войска после поражения в битве за Киев. И оттуда русские мародеры отправляли вещи, которые они воровали у гражданского населения.

Также с территории Беларуси были нанесены ракетные удары по Украине. Первая из них улетела в 6:20 первого дня войны – 24 февраля. Проект "Белорусский Гаюн", отслеживающий передвижение военной техники по дорогам Беларуси, обнаружил, что за 70 дней войны была выпущена 671 ракета. Это то, что им удалось зафиксировать. При этом обстрелы производились либо затемными, либо во время облачной погоды, чтобы труднее было установить траекторию полета ракету и ее вид.

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