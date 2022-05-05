По словам белорусского диктатора Александра Лукашенко, он не думал, что российская, как ее называют, операция настолько затянется.

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Кроме того, он отметил, что не сильно погружен в эти события, поэтому, насколько у россиян все идет по плану или нет, – ответить не может.

Если честно, я не думал, что подобная операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет, у россиян, как они говорят, или так, как я это чувствую,

– сообщил Александр Лукашенко.

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