Тихановская рассказала, что во время встреч с Госдепартаментом США и членами Конгресса обсуждала как усиление будущих санкций, так и устранение лазеек у действующих. Также она предоставила правительству США доказательства участия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в войне против Украины.

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Тихановская призывает США усилить санкции против Беларуси

Лидер белорусской оппозиции уверена, что санкции против Беларуси должны быть такими же по силе, как и против России, однако отличаться по структуре. Ограничение следует направить против государственных банков и предприятий Беларуси.

Тихановская отметила, что разговаривала с чиновниками в Вашингтоне о том, как сделать санкции более эффективными, закрыть оставшиеся лазейки, заморозить активы Лукашенко и заблокировать деньги, которые ему предоставляет Международный валютный фонд. Для закрытия лазеек оппозиционерка предложила применить вторичные санкции.

Мы видим, как Россия использует Беларусь, чтобы обойти собственные санкции,

– отметила Тихановская.

Однако, по ее словам, западные санкции затрагивают режим Лукашенко, ведь в последние недели министр иностранных дел Беларуси направил несколько писем с просьбами сближения.

"Надеюсь, что Лукашенко не удастся снова обмануть демократические страны, как он это делал много раз раньше", – добавила оппозиционерка.

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Лукашенко также является участником войны против Украины

Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Венди Шерман и руководителем Управления координации санкций Госдепартамента США Джимом О'Брайеном. В ней также частично принял участие сам госсекретарь Энтони Блинкен.

Она передала О'Брайену документы с доказательствами участия Лукашенко в войне против Украины и список компаний и стран, которые помогли обойти санкции. Оппозиционер отметила, что это были "массивные доказательства" запуска ракет и перемещения российской техники на территории Беларуси.

"Это внутренняя информация о каких-либо внутренних распоряжениях о размещении на нашей территории разной российской военной техники. Люди собирали эту информацию в течение всего периода войны. Они хорошо задокументированы, и мы передали эти доказательства правительству", – отметила Тихановская.

Она добавила, что не верит в то, что белорусская армия участвовала в запуске ракет в сторону Украины. Однако Лукашенко отдал в пользование землю президенту России Владимиру Путину по его желанию.

"Это уже мировая война. Мы так боимся третьей мировой войны, но она уже идет. Это война между демократией и автократией", – подытожила оппозиционерка.

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Угроза наступления из Беларуси: коротко

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что угроза ракетных ударов с территории Беларуси пока сохраняется.

Заместитель главы правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова рассказала, что российские силы и техника размещены на белорусской территории вдоль границы с Сумской и Черниговской областями.

Кроме этого, российские оккупанты развертывают системы радиоэлектронной разведки и проводят тренировки противовоздушной обороны у границ с Украиной.

Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что войска захватчиков остаются на территории Беларуси, поэтому невозможно говорить о том, что угроза наступления с белорусского направления полностью исчезла. В то же время, по состоянию на 29 апреля она – минимальная.

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