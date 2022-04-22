Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины вечером 22 апреля.

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Наблюдается наращивание систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области. Посты постановки радиопомех в районе Климовки и Дымамерок развернули белорусские подразделения,

– указывают наши военные.

Отмечают также, что российские оккупанты провели тренировку сил и средств противовоздушной обороны.

"Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории Беларуси", – добавили в Генеральном штабе ВС Украины.

Напомним, украинские воины с начала полномасштабного вторжения уничтожили 69 средств ПВО врага.

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