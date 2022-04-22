Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 22 апреля. Вооруженные Силы Украины уже 58 суток героически противостоят российским захватчикам.

Защитите святые вещи, – Зеленский о военных в Страстную пятницу

В частности, в своде говорилось о Приднестровье.

Остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины,

– отметили в Генштабе.

Также остается угроза ракетных ударов с территории Беларуси. Могут избивать по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Кроме того, на границах с Украиной враг разворачивает системы радиоэлектронной разведки, а также проводит тренировки ПВО.

Важно – как ВСУ чистили Украину от россиян в чистый четверг: смотрите видео