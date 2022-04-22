Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 22 квітня. Збройні Сили України вже 58 діб героїчно протистоять російським загарбникам.

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Зокрема, у зведенні мовилося про Придністров'я.

Залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України,

– наголосили у Генштабі.

Також досі залишається загроза ракетних ударів з території Білорусі. Можуть бити по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України.

Окрім того, на кордонах з Україною ворог розгортає системи радіоелектронної розвідки, а також – проводить тренування ППО.

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