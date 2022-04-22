Владимир Зеленский подчеркнул, что не только военные, но и волонтеры и медики работают сегодня на защите нашего государства. Об этом президент заявил в своем обращении.

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Герои защищают святые вещи

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что наши герои – военные, медики и волонтеры – сегодня работают на защите нашего государства. То, что они работают в Страстную пятницу – не грех, потому что они защищают святые вещи.

Страстная пятница. Обычно в этот день никто не работает. Кроме наших героев – наши защитники, наши медики, наши волонтеры. Им нужно, потому что они защищают святые вещи – нашу землю, наших людей, наше государство,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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