По словам Светланы Тихановской, Александр Лукашенко назвал резню в Буче "психологической спецоперацией, проводимой британцами".

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"Какой бред и попытка перевернуть все с ног на голову, чтобы скрыть преступления. Белорусский диктатор виноват в них так же, как и Путин. Ведь российские солдаты прибыли в Бучу с территории Беларуси с согласия режима", – заявила Тихановская.

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