За словами Світлани Тихановської, Олександр Лукашенко назвав різанину у Бучі "психологічною спецоперацією, яку проводять британці".

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"Яка маячня і спроба перевернути все з ніг на голову, аби приховати злочини. Білоруський диктатор винен у них так само, як і Путін. Адже російські солдати прибули до Бучі з території Білорусі за згодою режиму", – заявила Тихановська.

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