Космодром расположен вдали от густонаселенных городов. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк.

Актуально Путин понимает, что Лукашенко ему уже не нужен, – политолог

На космодроме "Восточный" есть свои бункеры, вероятно, даже целый подземный городок. Как предположил политолог, если раньше там испытывалось ядерное оружие, то, возможно, испытания проведут и сейчас.

Путин поднимает ставки, он проигрывает на всех фронтах. Санкции душат страну. Единственный аргумент, оставшийся у Путина – это ядерное оружие,

– подчеркнул Семенюк.

По его мнению, применит ли Путин ядерное оружие – неизвестно, но такие поездки под прикрытием Дня космонавтики – это детский сад для россиян.

Зачем встречаются 2 диктатора

Очевидно, что Россия проигрывает Украине в войне. Кроме того, Беларусь не вовлечена в войну так, как этого хотел бы Кремль, пояснил Семенюк. Такие встречи всегда завершаются чем-нибудь.

У Путина будет серьезный разговор с Лукашенко. Вероятно, он потребует открыть волынский фронт, чтобы помешать поставкам оружия,

– подчеркнул политолог.

Однако, по словам специалистов, Лукашенко понимает, что для него это верная смерть.

Тарас Семенюк о встрече Путина и Лукашенко: смотрите видео