Об этом рассказал политолог Тарас Семенюк в эфире 24 канала. Он также отметил, что на приграничной территории Беларуси и Украины уже разрушены железнодорожные пути.

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Политолог говорит, что во время встречи Лукашенка и Путина, не исключено, что Путин будет оказывать давление на самопровозглашенного президента Беларуси. Но армия Беларуси имеет только два варианта:

наступление по суше;

атака с неба.

А если мы вспомним, то аэродромы Беларуси уже задействованы в нападении на Украину, оттуда регулярно производится бомбардировка, отмечает Семенюк.

Глобально Путин понимает, что Лукашенко уже ему не нужен и он будет искать пути, чтобы его сместить,

– сказал Тарас Семенюк.

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