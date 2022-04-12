В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что государство привлечено к проверке этой информации. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк.

Важно Как западные лидеры обещали наказать Россию за применение химического оружия

Он напомнил, что раньше Джо Байден предупреждал, что применение химического оружия – это красная линия. Сейчас Кремль тестирует Запад на реакцию.

В этой истории реакция Запада должна быть. Если ее не будет, Путин поймет, что ему можно идти дальше,

– подчеркнул Семенюк.

В частности, как предположил политолог, Россия, вероятно, попытается применять химическое оружие в больших объемах и в более густонаселенных городах.

По словам Семенюка, если реакция Запада будет хилой, Владимир Путин поймет, что его боятся, а это допинг для диктатора идти дальше.

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