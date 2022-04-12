У міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що держава залучена до перевірки цієї інформації. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

Важливо Як західні лідери обіцяли покарати Росію за застосування хімічної зброї

Він нагадав, що раніше Джо Байден попереджав, мовляв, застосування хімічної зброї – це червона лінія. Тож зараз Кремль тестує на реакцію Захід.

У цій історії реакція Заходу повинна бути. Бо якщо її не буде, Путін зрозуміє, що йому можна йти далі,

– наголосив Семенюк.

Зокрема, як припустив політолог, Росія ймовірно спробує застосовувати хімічну зброю у більших об'ємах та у більш густонаселених містах.

За словами Семенюка, якщо реакція Заходу буде кволою, Володимир Путін зрозуміє, що його бояться, а це – допінг для диктатора іти далі.

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